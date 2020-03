Coliseos contra la pandemia: escenarios que abrieron sus puertas por la vida

Mientras los deportistas, confinados en sus domicilios, tratan de no perder la forma y participan y colaboran de forma unánime y activa en esta batalla sin cuartel que se cobra miles de fallecidos y contagiados por todo el mundo, clubes, instituciones y organismos públicos han puesto a disposición de las autoridades gubernamentales y sanitarias grandes instalaciones para los usos más diversos ante los problemas que comienzan a tener o tendrán los hospitales.



Tres coliseos, sedes de finales mundialistas y continentales, como el Santiago Bernabéu, el Centenario de Montevideo, o el Maracaná de Río de Janeiro, han cambiado su uso. Las glorias deportivas dejan por unas semanas paso a la lucha por la vida.



El Real Madrid y el Consejo Superior de Deportes (CSD) impulsaron la pasada semana una iniciativa para que el Bernabéu se convierta en un gran centro de aprovisionamiento de material sanitario dirigido a la lucha contra el coronavirus, por lo que se entregaba a las autoridades sanitarias para la adecuada distribución.



Escenario de la final del Mundial de España 1982, que coronó a Italia ante Alemania, de finales de la Copa de Europa y de la Liga de Campeones, así como de la Libertadores entre River Plate y Boca Juniors, entre otros grandes encuentros, no abre sus puertas desde el pasado 1 de marzo a un partido de fútbol, cuando fue el escenario del triunfo del conjunto del francés Zinedine Zidane en el clásico contra el Barcelona. El brasileño Vinicius Jr. y el hispano-dominicano Mariano Díaz marcaron los últimos goles y no se sabe a día de hoy cuándo volverá a haber más.



El foco, obviamente, ha cambiado. Con esta cesión el Real Madrid facilitará a las entidades y empresas, muy especialmente aquellas vinculadas al deporte, la posibilidad de hacer llegar a este centro las donaciones económicas o el material que estimen oportuno entregar al Ministerio de Sanidad.



El Centenario, sede del primer Mundial de fútbol de la historia hace 90 años en Uruguay, reabrió sus puertas el pasado miércoles, pero su uso se centra en recibir a personas sin techo y con distintos problemas físicos ante la propagación del virus que se vive también en el país charrúa.



Los 'nuevos moradores' del coliseo de Montevideo padecen inmunodeficiencia por enfermedades crónicas como la diabetes, el VIH y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), que quedaron acomodadas bajo la tribuna Ámsterdam, bautizada así por uno de los dos títulos olímpicos de la selección de fútbol de Uruguay (1924 y 1928).



El Maracaná de Río, que albergó entre otras la final del Mundial de 1950, la del 'Maracanazo' en la que la propia Uruguay sorprendió a Brasil, o la última final olímpica masculina de fútbol, en la que la 'canarinha', liderada por Neymar Jr, logró su primer oro en unos Juegos al superar en los penaltis a Alemania, hace tan solo cuatro años, ha sido elegido como sede de un hospital de campaña para tratar a enfermos de coronavirus.



El gobierno del Estado de Río de Janeiro calcula que el majestuoso Maracaná esté a punto para recibir a pacientes en dos semanas ante las previsiones de que se incremente el número de contagios en el país, donde otros estadios, como el Pacaembú de Sao Paulo, también volverán a abrir sus puertas a los enfermos de COVID-19 más leves para que los más graves puedan recibir atención sin problemas en las Unidades de Cuidados Intensivos de la red pública. La Alcaldía montará un hospital de campaña con 200 camas.

En otras partes del mundo ocurre algo similar. El Principality Stadium de Cardiff, antes denominado Millenium, escenario de los partidos de las selecciones de fútbol y de rugby de Gales, sede partidos de los Juegos de Londres 2012, o de la final de la Champions de 2017 en la que el Real Madrid venció al Juventus, será convertido de forma temporal en un hospital en el que se instalarán 2.000 camas.



En el Reino Unido, uno de los primeros clubes en poner su estadio a disposición fue el Watford, de la primera división inglesa, que ofreció el Vicarage Road Stadium, situado junto al Hospital General de la ciudad, tanto que desde una zona de la grada se puede acceder sin problemas a las instalaciones sanitarias.



El Watford ya anunció oficialmente que se encontraba "listo para actuar" según lo que precise el servicio nacional de salud público (NHS) en la lucha para frenar la propagación de la COVID-19. El estadio se podría usar así mismo para cursos de formación, reuniones, guardería o incluso almacén.



Los usos, de esta manera, son tan variados como imprescindibles en situaciones de crisis. Por ejemplo, el Manchester City ha cedido el Etihad Stadium, que se convertirá en un centro para la formación de personal sanitario, o el Optus Stadium de Perth ha pasado a ser un centro de mando policial para la gestión de los servicios que se han visto afectados por el coronavirus.



En la ciudad española de Murcia, el estadio Nueva Condomina y su entorno se emplearán esta semana para que los transportistas, que tienen dificultades para encontrar zonas avituallamiento y aseo, puedan abastecerse de comida y bebida y utilicen los vestuarios y aseos del campo de fútbol.



Se prevé atender en este centro logístico a un centenar de camioneros. Para ello, a través de esta actuación del club Real Murcia, que milita en Segunda B, se ha creado un acceso directo desde una autovía, y se ha establecido una zona de aparcamiento para que los transportistas descansen, repongan fuerzas e incluso dispongan de duchas para el aseo.



Por otro lado, el Granada ha llegado a un acuerdo con una empresa de toldos de la ciudad y las autoridades locales para desinfectar en las instalaciones del Nuevo Los Cármenes cuatro mil mascarillas al día con un novedoso sistema a base de ozono para colaborar y ofrecer servicio a la ciudad y su provincia ante esta crisis.



El Liverpool, aún campeón de Europa, aunque eliminado en la presente edición de la Champions por el Atlético de Madrid, lo que ha hecho de momento es aportar a los miembros de la seguridad del estadio de Anfield para ayudar en la seguridad de los supermercados y controlar de esta forma el flujo de personas, administrar colas, controlar aparcamientos y ayudar a ancianos y discapacitados a llevar su compra, entre otras misiones.



Y, por qué no, la megafonía también ha tenido su uso en el ámbito social y hasta moral. El Mallorca aprovechó los medios del estadio de Son Moix para abrir el aplauso diario que todos los días por la tarde se ofrece al personal sanitario e indispensable que está en la primera línea de esta lucha en España.