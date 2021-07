Como en los viejos tiempos: Increíble jugada de Ronaldinho ante el Real Madrid

Este martes 20 de julio se jugó el partido amistoso entre las leyendas del Barcelona y las del Real Madrid con el protagonismo de Ronaldinho Gaúcho, Roberto Carlos, Figo, Rivaldo y Saviola.

Aunque el partido finalmente lo terminó perdiendo el equipo culé 2-3, las miradas y los focos de las cámaras se las llevó Ronaldinho luego de varias jugadas en donde demostró que su magia sigue intacta.

En el calentamiento hizo su mítica jugada conocida como ‘La Elástica’ frente a un hombre vestido con la camiseta del Barcelona.

Ronaldinho practicing his old tricks in the warm up tonight. 🪄 pic.twitter.com/gpyomaG9kU — 101 Great Goals (@101greatgoals) July 20, 2021

Sin embargo, ya en el partido el brasileño hizo una jugada que hizo recordar a sus tiempos como jugador luego de eludir por velocidad y regate a los defensas del equipo ‘blanco’. Posteriormente, sacó un remate con pierna derecha que pegó en el travesaño.

Some of the players could never even imagine this ! pic.twitter.com/4BSRmQ8FKS — © Sam © (@Fcb_samsath) July 20, 2021

Para terminar su noche soñada, Ronaldinho anotó un gol desde el punto penal y que inmortalizó celebrando con su inconfundible gesto con las manos.

El que sabe, sabe…



A Jar Jar Binks no se le olvida cómo marcarle al Real Madrid.



El culé que ha sido aplaudido en el Santiago Bernabéu. ¿Alguien tiene más carisma y magia que Ronaldinho? pic.twitter.com/oroUTiICjk — Luis Omar Tapia (@LuisOmarTapia) July 20, 2021

Ronaldinho is rolling back the years



(via @sport5il) pic.twitter.com/qWVfztOJ33 — ESPN FC (@ESPNFC) July 20, 2021

La formación del Barcelona: Angoy; Soler, Juan Carlos, Dehu, Goikoetxea; Deco, Arpón, Mendieta; Rivaldo, Saviola y Ronaldinho.

Mientras que este fue el once del Real Madrid: Codina; F. Sanz, Campo, Milla, Roberto Carlos; Rivera, Núñez, R. Vázquez; Figo, Alfonso y De la Red.