Cristiano venció al COVID-19 e inauguró su regreso a las canchas con doblete

Cristiano Ronaldo volvió este domingo a vestir la camiseta de la Juventus, tras su ausencia por positivo al coronavirus, firmando dos goles en el triunfo 4-1 ante la Spezia.

Una vez pasada su cuarentena por el covid-19 y tras dar negativo en la prueba, el astro portugués fue el gran protagonista de la 'Vecchia Signora' con sus tantos en el 59’ y de penal, al estilo Panenka, en el 77’.

"Cristiano ha vuelto. Eso es lo importante", declaró el luso al final del partido. "Estuve parado mucho tiempo pese a que no tenía síntomas y me sentía bien. Hoy he vuelto haciendo lo que me gusta, jugar al fútbol".

Andrea Pirlo había dado entrada al ex del Real Madrid en el minuto 56, en sustitución del delantero argentino Paulo Dybala.

Antes, Álvaro Morata había adelantado a los suyos y Adrien Rabiot se encargó de firmar el tercero.

El delantero español, a quien le anularon tres goles por fuera de juego el miércoles en Liga de Campeones contra el F.C. Barcelona, repitió este domingo y le anularon una diana en el minuto 22.

La Spezia igualó el marcador en el 32 con gol de Tommaso Pobega y se quedó sin respuesta una vez ingresó Ronaldo en el terreno de juego.

"En la segunda mitad estuvimos bien situados en el terreno de juego con la intención de ganar y Ronaldo nos echó una mano", explicó Pirlo.