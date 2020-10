“Eres el número uno, pero después del ‘bicho’”: mensaje de Cristiano Ronaldo a Maradona

El delantero de la Juventus Cristiano Ronaldo felicitó este viernes al mítico jugador argentino Diego Armando Maradona por su cumpleaños 60.

Sin embargo, fiel a su estilo y con gracia, el portugués le recordó a Maradona que es el mejor de la historia del fútbol, eso sí, después de él.

“Felicitarte por tus 60 años y desearte lo mejor hermano, que vaya todo bien y que disfrutes de la vida. Eres el número uno, pero después del ‘bicho’”, fue el mensaje del portugués.

Cabe resaltar que ‘CR7’ hizo el comentario con gracia, pues ambos son amigos.

Cristiano Ronaldo to Maradona:



"Happy Birthday Diego, 60 years old...you are the number 1... after “El Bicho” (me) .”pic.twitter.com/cJVeddNSBG