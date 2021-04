Duván Zapata no descartó jugar en la Premier League y le ‘guiñó el ojo’ al Arsenal

Duván Zapata llegó a ocho años en el fútbol italiano, tiempo que le ha bastado para convertirse en uno de los mejores delanteros de esta liga. Por ello, concedió una entrevista con el importante diario italiano de La Gazzetta dello Sport, donde se refirió a diferentes aspectos de su carrera.

El colombiano habló sobre su relación con el técnico del Atalanta, Gian Piero Gasperini, y los objetivos de la temporada que está en su recta final.

"El técnico fue fundamental sobre todo en mis primeros meses en Bérgamo. No anoté, me costó entender la mecánica del equipo, no conocía a mis compañeros, pero me dio confianza", señaló.

Además, resaltó que "no es nada fácil. Estamos por ahora en la clasificación a Champions y nunca podemos cometer errores. Luego está la final con la ‘Juve’, ganar un título sería especial y te haría jugar la Supercopa, pero yo no elijo, quiero todo".

Asimismo, recordó su gusto por el futbol inglés y dejó en claro cuál es su equipo favorito de esta liga.

"Nunca digas nunca en el fútbol. Cuando era niño en Colombia, la liga inglesa era la más transmitida, animaba al Arsenal y me despertaba temprano los fines de semana para ver los partidos en la televisión".

Por otro lado, el delantero del Atalanta recordó aquel episodio que tuvo con el delantero del Milan Zlatan Ibrahimovic, cuando discutieron en el campo de juego durante un encuentro entre estos dos equipos.

"Son cosas que pasan en el campo. En los días siguientes circuló un audio que me atribuían, donde hablaban de penaltis para el Milan. No fui yo, pero la afición ‘rossoneri’ me llenó de insultos. Pensar que ni siquiera le respondí a Ibrahimovic. Íbamos ganando 3-0, ¿para qué pelear? (...) En el campo tengo que hacerme respetar, de lo contrario los defensores me masacrarán. En la vida, en cambio, soy un buen gigante", mencionó.