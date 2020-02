Editor de Deportes de ‘La Patria’ aclara inconveniente con el Once Caldas

En diálogo con Deportes W el periodista deportivo, Osvaldo Hernández, aclaró porque en un artículo del periódico no había foto, esto debido a que los fotógrafos no fueron acreditados para entrar al estadio. “Mandamos la solicitud para 3 fotógrafos y 3 periodistas. Los fotógrafos no fueron aprobados. De los periodistas solo aprobaron uno".

Cabe aclarar que la Dimayor no fue quien negó el acceso, así lo dijo Hernandez,"si miramos la página de la Dimayor, las acreditaciones están activas (…) Es el Once Caldas el que directamente está negando la acreditación para fotógrafos del diario La Patria".

‘La Patria’, con casi 100 años en la ciudad, explicó las razones por las que posiblemente las acreditaciones no fueron aceptadas, "hemos tocado temas que no le han gustado a la dirigencia del Once Caldas” y agrega que, "los dirigentes del equipo no han podido entender el rol que tenemos nosotros como medio de comunicación".

Osvaldo afirmó que, "los periodistas que fueron críticos con Once Caldas fueron los que resultaron sin credencial".

