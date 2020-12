El ciclista colombiano Fabián Puerta es sancionado por dopaje

La Unión Ciclista Internacional (UCI) anunció este 16 de diciembre que el ciclista colombiano Fabián Puerta será sancionado por cuatro años después de que la organización encontrara presencia de boldenona en el cuerpo del deportista.

“El Tribunal declaró al ciclista culpable de una infracción de las normas anti-doping (presencia de metabolito de boldenona) y lo sancionó por un período de inelegibilidad de 4 años”, informa el comunicado.

Puerta, quien no se ha pronunciado al respecto, fue campeón mundial de pista en Keirin en 2018 y campeón panamericano en siete ocasiones durante 2011 y 2017.

Decision of the UCI Anti-Doping Tribunal regarding Fabian Hernando Puerta Zapata https://t.co/9Vck2dSDrl pic.twitter.com/iMSd49dL7l