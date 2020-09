El emocionante mensaje del colombiano que animó a ‘Supermán’ López en su victoria

Un colombiano se volvió viral en las redes sociales por la emocionante forma en que animó al ciclista Miguel Ángel López, quien ganó este miércoles la etapa reina del Tour de Francia, que tuvo su meta en el col de la Loze.

“Quedan 100 metros y se aplaca, ¡Vamos ‘Supermán’! ¡vamos, vamos, vamos!”, fueron las palabras que le dedicó el hombre, quien corrió y gritó para darle fuerzas al ciclista de Pesca, Boyacá.

Tras ganar la etapa, López se refirió al hombre luego de que los medios de comunicación le preguntaran sobre su victoria.

“Un colombiano corrió a mi lado y me dijo que le diera, que ahí acababa lo duro. Eso me emocionó”, dijo.

Con este resultado, ‘Supermán’ se colocó en el podio del Tour y pone en la mira el segundo lugar de Tadej Pogacar, quien está a 57 segundos del líder de la competición, Primoz Roglic.

