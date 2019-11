“El próximo año espero estar entre los primeros 150 del mundo”: Nicolás Mejía

El tenista colombiano Nicolás Mejía conversó en Deportes W sobre la noche especial para la que se está preparando: jugará el partido previo al tan esperado Federer vs Zverev, en Bogotá.

“Se me preguntó si quería participar en un partido de exhibición antes del de Federer vs Zverev. Desde ahí comenzamos a trabajar. Estoy contento porque se podrá hacer este partido”, comentó Nicolás.

Recientemente, el equipo de Colombia en Copa Davis no convenció, pues solo ganó uno de seis partidos -los únicos que cumplieron fueron Cabal y Farah, los mejores doblistas del mundo en la actualidad-. Deportes W preguntó a Mejía por la decisión que le dejó fuera del equipo.

“Eso fue decisión de ellos. Ya está, yo les deseo lo mejor, soy un colombiano más y les deseo el mejor papel”, dijo el joven tenista.

"Nunca haré parte del equipo de Copa Davis mientras esté Pablo González al frente. Ahorita podría llegar Alejandro Falla, es una persona completamente diferente. Si las cosas no cambian, pues tomaré mi decisión, pero no me adelanto a los sucesos”, Agregó.

Mejía también criticó a Pablo González, capitán del equipo de Colombia en Copa Davis, y la forma en que se toman las decisiones: “La autoridad supuestamente es Pablo González, pero claramente no lo es”.

"No digo que los que están ahorita hacen las cosas mal. Colombia tuvo la oportunidad de estar en un grupo mundial de Copa Davis. Lo que digo es que uno tiene que tener valores, respetar las reglas. Si uno es capitán, no es jugador; y si es jugador, no es capitán. Yo no tomaré decisiones de capitán. Yo nunca forzaré una decisión que no sea de mi poder", aseguró Nicolás Mejía.

“Estoy disgustado con lo que ellos hicieron y ellos lo saben, no tengo ningún problema en decirlo", apuntó.

Finalmente, Nicolás Mejía compartió que la superficie donde más cómodo se siente es el polvo de ladrillo. Además, indicó cuál es su meta para el próximo año: “Hoy soy ranking 420, dentro de un año quiero ser top 150".