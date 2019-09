El rugby es un lindo deporte, ojalá siga creciendo en todo el continente: Manuel Contepomi

Manuel Contepomi, exjugador de Pumas y quien participó en 3 mundiales de rugby, analizó a la selección de Argentina y el desarrollo de este deporte en ese país.

Sobre el debut de los Pumas contra Francia, Contepomi indicó que los galos tienen muy buena historia en mundiales, “es uno de los equipos que en los mundiales más aparece su espíritu (…). Es un partido digno para ver, ojalá la moneda caiga del lado de Argentina”.

Sobre el favorito para ganar el mundial, Contepomi no guardo elogios para los All Blacks –la selección de Nueva Zelanda-: "Para mí los favoritos siempre son los All Blacks, unos tipos que demuestran en la cancha condiciones estelares, además son los que mejor reaccionan ante la presión".

El exjugador de Rugby argentino completó su lista de favoritos con Irlanda, Sudáfrica e Inglaterra.

En cuanto al crecimiento de este deporte en Argentina, Contepomi lo atribuyó al nivel de competencia que manejan con la franquicia local, Jaguares: "El rugby argentino creció, se equiparó con las grandes potencias (…) Es muy competitivo, tanto Jaguares como Pumas".

"El rugby es un lindo deporte, ojalá siga creciendo en todo el continente porque ayuda mucho al crecimiento de las personas”, concluyó Contepomi.