El tenis pasa a un segundo plano cuando la salud está en riesgo: Juan Sebastián Cabal

El tenista colombiano Juan Sebastián Cabal estuvo en La Hora del Regreso hablando sobre el final de su temporada para este año luego de tener síntomas de Coronavirus.

“Ha sido un año diferente y complicado. Los deportistas no hemos sido ajenos a esto, pero hay cosas más importantes hoy en día que el deporte (…). Se analizó mucho con nuestro equipo de trabajo, he presentado síntomas y no sé cómo quedará mi cuerpo para hacer deporte”, dijo.

“Tomé la decisión para recuperarme bien e iniciar con lo mejor el 2021 (…). El tenis pasa a un segundo plano cuando la salud está en riesgo”, agregó.

Por otra parte, Cabal respondió a las dudas de su posible retiro del tenis este año ante sus percances de salud.

“Son cosas que no controlo como este virus, pero por eso se tomó la decisión de parar y así tomar el tiempo iniciar bien el próximo año. Tengo metas y propósitos muy claros y ahora que me los arrebataron tengo más hambre para seguir compitiendo”, comentó.

Finalmente, aunque ya no contagie a las personas, el tenista descartó volver de inmediato con sus familiares.

“Lo importante es saber que ya no puedo contagiar a las personas. No voy a regresar directo a mi casa porque está complicado viajar, pero algo haré”, señaló.