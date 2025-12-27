Bus cayó a un barranco y dejó 15 muertos en Guatemala

Al menos 15 personas murieron el viernes cuando un bus de pasajeros cayó a un barranco en la carretera Interamericana, al oeste de Guatemala, informaron los socorristas.

“Son 15 personas fallecidas en este accidente de tránsito” y unos 20 heridos fueron trasladados a hospitales cercanos a la tragedia, dijo a los periodistas el portavoz de los bomberos voluntarios, Leandro Amado, en el lugar del accidente.

Los fallecidos son once hombres, tres mujeres y un menor de edad, detalló. Los cuerpos de las víctimas fueron colocados a la orilla de la carretera.

Amado precisó que el accidente se registró en el kilómetro 174 de la Ruta Interamericana, en un sector conocido como la cumbre de Alaska debido a su accidentada geografía, en el occidental departamento de Totonicapán.

El bus de ruta extraurbana Sinaloa, que cubre la Ciudad de Guatemala y el departamento de San Marcos, fronterizo con México, se precipitó por un barranco de unos 75 metros de profundidad por causas desconocidas, agregó.

Imágenes publicadas por la prensa local mostraron a rescatistas, bomberos, policías, soldados y civiles trabajando por rescatar a las personas atrapadas entre los hierros retorcidos del bus.

Los accidentes mortales en carreteras son frecuentes en Guatemala. En febrero, un bus de pasajeros cayó a un barranco en el ingreso norte de Ciudad de Guatemala, con un saldo de 54 muertos.

Un mes después de esa tragedia, el presidente, Bernardo Arévalo, aprobó un seguro obligatorio para vehículos motorizados. Pero la medida quedó suspendida tras fuertes protestas de los transportistas.

El gobierno desistió luego que acordaran conformar una mesa técnica para poner en vigencia en un plazo máximo de un año la regulación que pide la ley de tránsito de 1996 y elaborar una propuesta de iniciativa de ley general de transporte.

No obstante, y en este caso, la Dirección General de Transportes (DGT) señaló en un comunicado publicado en su cuenta en la red social X que el bus operaba “con permiso temporal y seguro obligatorio vigentes” por lo que “las víctimas deben ser cubiertas por este seguro”.

La DGT tras lamentar el suceso añadió que dará “seguimiento” al caso y llamó a los empresarios de transporte colectivo y a los pilotos de los mismos a “tener el adecuado mantenimiento de las unidades”.

