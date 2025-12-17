Un muerto y al menos cuatro heridos deja accidente de un bus en la vía La Soberanía. / Foto: Cortesía.

Norte de Santander

Un muerto y al menos cuatro heridos deja el accidente de un bus en la vereda Santa Inés, corregimiento de San Bernardo, jurisdicción del municipio de Toledo, en Norte de Santander.

El bus, que cubría la ruta Bucaramanga- Arauca con 16 pasajeros, cayó a un abismo a las 6:00 de la mañana de este miércoles 17 de diciembre.

Organismos de socorro están trasladándose a la zona para brindar ayuda a las personas lesionadas, mientras que las autoridades hacen lo propio, en un lugar donde hay alta presencia de grupos al margen de la ley.

El bus hace parte de la empresa Copetran, con placa WOL-764 y número interno 1516.

Se estudian las causas de este accidente, teniéndose como principales hipótesis una falla mecánica o un micro sueño del conductor.