Emotiva despedida de James Rodríguez de los hinchas y compañeros del Everton

Este miércoles se confirmó el traspaso de James Rodríguez al Al-Rayyan de Catar, equipo que está la mitad de la tabla del fútbol de ese país y en el que el colombiano será la gran figura.

Un día después de que se confirmara su fichaje, James decidió enviarles un mensaje a los hinchas del Everton, lamentando no haber podido jugar en el Goodison Park.

Asimismo, agradeció a sus compañeros, entre ellos Yerry Mina y el brasileño Richarlison, por el apoyo que le brindaron.

“Quiero agradecer a mis compañeros, que me recibieron bien, les deseo lo mejor y también quiero agradecer a la afición del Everton. Una pena no haber jugado en Goodison Park con ustedes, hubiera sido muy lindo", escribió.

Finalmente, mencionó que su mentalidad siempre fue la de ganar con el Everton.

I want to thank my teammates, who welcomed me well, I wish them the best and I also want to thank Everton fans. A pity not to have played in goodison park with you, it would have been very nice. I always wanted to win , that is my mentality. I wish you all the best. JR10 pic.twitter.com/YRwzlPtfco