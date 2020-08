Es decepcionante la derrota, pero no hay que echarse a morir: Eleider Álvarez

El boxeador colombiano Eleider Álvarez habló en La Hora del Regreso de La W sobre su posible retiro del deporte, decisión difícil porque nunca ha hecho nada distinto a boxear, según relató.

“Es una sensación amarga porque tenía la oportunidad de volver a pelear el título que perdí. Es decepcionante, pero no hay que echarse a morir”, mencionó.

Lastimosamente no pude ganar en la revancha y en junio del año pasado me regresó la lesión en el hombro. La derrota del sábado me puso a pensar en los errores que tuve porque me sentía muy bien”, añadió.

Sobre su preparación física, Álvarez aseguró que, pese a su edad y su lesión, esta fue buena, pero resaltó que si en la pelea contra Joe Smith Jr intercambiaban golpes él saldría perdiendo.

Finalmente, el deportista mencionó que nunca ha trabajado, por lo que piensa dos veces si debe o no retirarse de su profesión.

“En mi vida nunca he trabajado, siempre he boxeado. Queda mucho por evaluar”, dijo.