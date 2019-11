Esposa de Michael Schumacher estaría ocultando información, según exagente del piloto

Han pasado seis años desde el accidente en los Alpes franceses que “borró” al piloto Michael Schumacher de la esfera pública. La información que se conoce sobre su estado actual es poca por no decir inexistente.

El mútiple campeón de F1 sufrió un golpe en la cabeza cuando esquiaba en Maribel, Francia, el 29 de diciembre de 2013. El golpe le produjo fractura de cráneo y desde entonces se desconoce su evolución.

Con motivo del aniversario número 25 del primer campeonato de Fórmula 1 que ganó Schumacher, la televisión alemana prepara un documental para conmemorar la hazaña.

Uno de los entrevistados en el documental es Willi Weber, agente de Michael Schumacher hasta 2012, un año antes del accidente.

Weber hizo duras declaraciones contra Corinna Betsch, esposa de Schumacher, afirmando que no ha permitido su ingreso a la mansión en Gland, Suiza, donde diseñó un cuarto especial donde permanece el piloto.

“He estado batallando durante un tiempo porque la familia Schumacher no cuenta toda la verdad, pero me doy contra la pared, no escuchan mi consejo. Es hora de que los aficionados sepan la verdad”, aseguró el agente.

Además, indicó que “probablemente Corinna tenga miedo de que vea lo que está sucediendo y haga pública la verdad".

“Sé que Michael ha sido golpeado fuertemente, pero desafortunadamente no sé qué progreso está haciendo. Me gustaría saber cómo está y darle la mano o acariciar su rostro. Pero desafortunadamente, esto es rechazado por Corinna. Probablemente tenga miedo de que vea lo que está sucediendo y haga pública la verdad", agregó.

Al respecto, Corinna aseguró en una entrevista con la revista She’s Mercedes Magazine que lo único que ha hecho ha sido respetar la voluntad del múltiple campeón de F1, quien pidió que no fuera expuesto su proceso de recuperación: “Traten de comprender solamente que estamos siguiendo la voluntad de Michael de mantener en secreto su estado de salud”.

"En este momento está en las mejores manos posibles y nosotros estamos haciendo todo lo posible para ayudarlo. Puede estar seguros de ello”, concluyó Corinna.