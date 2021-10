“Estaba medio loco”: Fredy Guarín sobre su escándalo familiar pasado de tragos

El exfutbolista colombiano Fredy Guarín estuvo en conversación con el artista Jorge Andrés Alzate a través del Instagram del cantante. Allí se refirió a la controversia que se formó en redes sociales luego de que revelaran videos de su escándalo familiar cuando estaba pasado de tragos.

“Cometí una cagada con los tragos, estaba medio loco. Ese es el oso y para muchas personas quedó esa imagen. Sé que no me estás preguntando por eso, pero lo quería contar porque ese no soy yo”, dijo.

“Es un error, pero aquí estamos firmes (…). De ese tipo de situaciones se aprende y como un cohete, hágale para arriba”, agregó.

Vea aquí: Falcao García y su mensaje para la comunidad de Ciudad Bolívar en Bogotá

Ante las palabras de Guarín, Alzate decidió respaldarlo y asegurar que a cualquier persona le podría pasar estando borracho.

“Los medios hacen grande cualquier cosa. Lo que pasó es que estabas tomado y ya”, comentó.

Por otro lado, el exjugador de la Selección Colombia aseguró que el mejor momento de su carrera fue cuando estuvo en el Porto, pues allí llegó con 20 años y ganó más de una decena de títulos.