Falcao García y su mensaje para la comunidad de Ciudad Bolívar en Bogotá

Con un agradable mensaje a través de su cuenta de Twitter, el delantero Radamel Falcao García sigue demostrando por qué es uno de los futbolistas más queridos por los colombianos dentro y fuera de las canchas.

‘El Tigre’, quien está en racha goleadora con el Rayo Vallecano en LaLiga, escribió en la red social un mensaje de agradecimiento para la comunidad del barrio Paraíso de la localidad de Ciudad Bolívar, Bogotá.

En la fotografía compartida se aprecia la fachada de una casa pintada con el rostro de Falcao, un gesto que el futbolista tomó con aprecio, pues felicitó a las personas que lo pintaron por su gran talento.

“Me compartieron esta foto. No me queda más que agradecer a la persona o las personas que lo hicieron. También al que prestó la pared y a la persona que tomó la foto. Está ubicado en el barrio Paraíso, Ciudad Bolívar, Bogotá. Gracias y aprovecho para exaltar su talento”, comentó.

