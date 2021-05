“Estaba un poco cansado”: Ancelotti explica ausencia de James ante Wolves

James Rodríguez, goleador del Mundial Brasil 2014, llegó el Everton como una superestrella del Real Madrid que también tuvo un paso por el Bayern Múnich, dos de los mejores equipos del mundo.

No obstante, aunque su calidad es innegable, ya comienzan a cuestionar su rendimiento en el Everton ante sus constantes lesiones que lo han hecho perderse 13 partidos esta temporada.

Este miércoles, el entrenador del Everton, Carlo Ancelotti, reveló que el colombiano no estaría con el equipo para enfrentar al Wolves porque “estaba un poco cansado”.

“No jugó, estuvo fuera, luego jugó contra Sheffield, preferimos no correr riesgo”, dijo el DT.

El partido terminó en victoria para el Everton que nuevamente gana sin James en el campo.

