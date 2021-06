“Estoy en Europa y llama a los que están en México y Colombia”: ‘Cucho’ Hernández

El exjugador del América de Cali y del Deportivo Pereira Juan Camilo ‘El Cucho’ Hernández, en diálogo con el Diario La 10, habló sobre la victoria de la Selección Colombia ante Ecuador en la Copa América.

“La victoria estuvo bien, ganar siempre es positivo. Yo como siento que en cualquier momento puedo estar ahí, siempre voy a apoyar a la Selección. Fue un partido de no muchas opciones y un juego un poco trabado”, dijo.

Asimismo, mostró su sorpresa al ver que el cuerpo técnico de la Tricolor convocó a futbolistas que juegan en Estados unidos, México y Colombia antes que algunos que están en Europa, como él.

“Estoy en Europa, en España hace 4 años en primera división, no ver eso y llamar a otro jugador que quizás esté en Estados Unidos, en México o aquí en Colombia, no es por desprestigiar, pero son niveles diferentes”, aseguró.

“No sé qué tenga que hacer para poder estar ahí (en la Tricolor). Seguiré trabajando, seguiré esforzándome y espero estar pronto”, añadió.

Asimismo, se refirió a su estado físico y si estaba apto para disputar la Copa América que se disputa en Brasil.

“Claro que sí, con total seguridad yo podría estar ahí, podría dar el nivel y aportarle muchísimo al equipo. Ya si otras personas no lo ven es otra cosa. Me siento muy bien, no estuve y tengo 22 años por lo que queda muchas copas América por delante”

Finalmente, habló sobre su futuro deportivo, dejando claro que es jugador del Watford.

“Lo único que sé es que llego a Watford para hacer pretemporada y ya está. Lo más posible es que me quede ahí”, mencionó.