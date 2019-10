Estoy feliz de ser parte del equipo que va a representar a Colombia en Copa Davis: Mejía

El tenista colombiano de 19 años, Nicolás Mejía, compartió durante la entrevista lo que significa para su carrera la convocatoria para la Copa Davis: “Estoy feliz por ser parte del equipo que va a representar a Colombia en Copa Davis (…) Creo que ha sido un año de transición al profesionalismo muy bueno para mí”.

Además conto que: “Hace un año estaba todavía terminando mi etapa como junior (…) Estos 8 meses que he jugado torneos profesionales he tenido resultados bastante consistentes”.

En cuanto al balance que hace para este nueva competencia, expresó: “la verdad es que ha sido bastante bueno, si se ve el ranking mío de hace 10 años y en el que estoy hoy, se puede ver el avance que he tenido.

Durante la entrevista también se le pregunto al colombiano sobre el reconocimiento que le han dado los tenistas Sebastián Cabal y Robert Farah al tenis colombiano y si eso le pone una presión mayor como tenista de la Copa: “lo que han hecho Sebastián y Robert ha sido impresionante, son los mejores del mundo y eso no viene fácil. Ellos han puesto horas de trabajo y por eso están donde están. Así como ellos, yo estoy poniendo mi trabajo, me gusta ese tipo de responsabilidades, me preocupo no por ser el único, Colombia ha tenido grandes tenistas, cada uno ha dejado su huella y eso haré yo.”

Para finalizar, Mejía opinó sobre los comentarios que se hacen en cuanto a la edad de los deportistas: “Es un poco mediocre decir que uno a los 30 años va a alcanzar su mejor nivel (…) Eso de que uno madura a los 30 años no me parece del todo cierto, aunque hay casos que son así.”

Además agregó que: “La carrera de tenis es una maratón muy larga. Si uno no se rodea de gente que lo exija todos los días, le va a quedar más complicado llegar a donde se quiere".