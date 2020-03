Falleció Nicolas Portal, director deportivo del Team INEOS

En un breve comunicado, el Team INEOS anunció que su director deportivo, Nicolas Portal, falleció a los 40 años.

Portal sufrió un ataque cardiaco. Aún se desconocen mayores detalles sobre su deceso.

"Con gran tristeza, anunciamos el fallecimiento de nuestro querido compañero, colega y amigo Nico Portal, que falleció repentinamente esta tarde en su domicilio de Andorra", informó el Team INEOS.

It is with the greatest sadness that we announce the passing of our much loved team mate, colleague and friend Nico Portal who died suddenly this afternoon at his home in Andorra.