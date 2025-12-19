Con el protocolo de Minnesota buscan conocer las causas de la muerte de la jueza Vivian Polania

Cúcuta

Las autoridades en Cúcuta continúan analizando las posibles causas de la muerte de la jueza Vivian Polania. En las últimas horas se conoció que implementarán el protocolo de Minnesota para hacer más rigurosa la investigación y avanzar en la misma, lo anterior, al considerarse que no están claras las circunstancias en las que falleció la togada.

Un equipo judicial, liderado por Medicina Legal y la Fiscalía General de la Nación, será el encargado de analizar a fondo todos los elementos encontrados en el apartamento de la jueza, así como cámaras de seguridad, exámenes de toxicología, entre otros hechos que resultan llamativos para las autoridades, como el estrés laboral que sufría la mujer y que incluso la llevó en varias oportunidades a ser asistida en el hospital mental Rudesindo Soto de Cúcuta, así como varios audios, donde ella daba a conocer problemas que habría sostenido con algunos allegados.

De momento se conoce que en el apartamento de la jueza fueron encontradas varias botellas de licor y papeletas que son analizadas por las autoridades, para conocer su contenido.

Su hijo, de dos meses de nacido, pasará a manos del ICBF, mientras se determina su custodia, puesto que el menor solo contaba con el nacido vivo.

La familia de la jueza decidió que las honras fúnebres de Polania se llevarán a cabo en la ciudad de Bogotá, por lo que no es posible el homenaje, en cámara ardiente, que tenían preparados sus compañeros de la rama judicial en Cúcuta.