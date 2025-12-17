Encontraron sin vida a juez Vivian Polanía en su apartamento en Cúcuta

Las autoridades en la ciudad de Cúcuta confirmaron la muerte de la juez Vivían Polania, la tarde de este miércoles 17 de diciembre. Su cuerpo fue hallado en su apartamento ubicado en el barrio Ceiba II de la capital nortesantandereana.

W Radio pudo conocer, que junto al cadáver de la juez se encontraba su hijo, de tan solo dos meses de nacido. El menor, con vida, fue llevado de carácter urgente a una clínica privada de la ciudad, para establecer su condición de salud, pues no se sabe por cuando tiempo estuvo solo junto al cadáver.

Su esquema de seguridad fue quien alertó a las autoridades, después que llegarán al edificio donde vivía la juez, para su respectivo acompañamiento y tras varios minutos llamando a la puerta sin obtener respuesta alguna, dieron aviso a la policía nacional.

Las autoridades, al lograr ingresar al apartamento, encontraron el cuerpo de la mujer en su habitación y a su lado, el menor de edad.

Se trata de establecer las causas de su muerte, mientras se maneja la hipótesis de un posible suicidio.

Vivían Polania estuvo entre envuelta en investigaciones por un presunto show erótico al interior del Palacio de Justicia de Cúcuta, hecho ocurrido en el año 2023.

En su momento, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial ordenó una investigación a funcionarios y empleados que aparecían en vídeo durante celebración de amor y amistad.

“La Comisión Nacional de Disciplina Judicial ordenó iniciar investigación a los funcionarios y empleados de la Rama Judicial de Norte de Santander que aparecen en un video divulgado en redes sociales y medio de comunicación, con ocasión de la celebración del día del amor y la amistad, al parecer en las instalaciones del Palacio de Justicia, Francisco de Paula Santander de Cúcuta” se podía lee en uno de los párrafos del comunicado.

En entrevista para la W la jueza explicó en su momento que “no es ningún video de carácter sexual, es un chico de un emprendimiento en Cúcuta que se llama ‘A la Verga’, así tal cual, y tiene todos sus requisitos”.