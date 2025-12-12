Rescatan a bebé de 11 meses abandonado en un carro en el Chorro de Quevedo, en Bogotá
Los padres del menor llegaron hasta el vehículo en donde estaba encerrado el niño, pero evidenciaban alto grado de embriaguez
Bogotá
Tras recibir información por parte de la comunidad sobre un menor de edad de 11 meses que permanecía llorando dentro de un carro estacionado desde hacía varios minutos, uniformados de la Estación de Policía La Candelaria adelantaron una diligencia de rescate en el centro histórico de Bogotá.
Al llegar al lugar, los uniformados verificaron la situación y confirmaron que el bebé se encontraba solo al interior del vehículo. De inmediato, solicitaron el apoyo del Cuerpo Oficial de Bomberos con el fin de salvaguardar su vida e integridad.
Minutos después, la unidad de Bomberos accedió al vehículo, rompió uno de los vidrios y permitió el rescate del menor.
Posteriormente, se presentaron los padres, quienes indicaron que lo habían dejado dormido dentro del vehículo mientras compraban unas cervezas.
Sin embargo, debido a que evidenciaban signos de aparente embriaguez, el menor fue trasladado a un centro especializado de protección, donde fue recibido por el personal competente, con el fin de garantizar el restablecimiento integral de sus derechos.
Vea el momento del rescate:
