Fernando Gaviria queda fuera del Giro de Italia tras dar positivo para coronavirus

El ciclista colombiano, Fernando Gaviria, del equipo UAE Emirates, arrojó positivo para COVID-19 luego de las pruebas hechas este lunes 19 de octubre en la segunda jornada del Giro de Italia.

De acuerdo con su equipo: "Gaviria fue inmediatamente aislado tras el resultado del test. Se siente bien y es completamente asintomático". El ciclista ya se había contagiado hace algunos meses.

El colombiano era una de las esperanzas del ciclismo nacional en la competencia ciclística italiana, ya que otros deportistas no asistieron a la cita.

En contexto: Presión para Falcao: DT del Galatasaray le pide “cumplir las expectativas” de su fichaje

No obstante, había tenido varias dificultades a pesar de ser uno de los favoritos al inicio. Tuvo una caída en la décima etapa y estaba a dos horas del líder.



En marzo había arrojado positivo para el virus y estuvo en tratamiento durante más de dos semanas en un centro hospitalario. Después llegó a Colombia, se recuperó y no participó en el Tour de Francia.



En esta misma competencia en 2017, Gaviria había ganado cuatro jornadas y había obtenido la camiseta de puntos. Según el equipo, el ciclista no tiene sintomatología grave.