Ferrari y Sebastian Vettel deciden no extender la duración de su contrato

La escudería Ferrari y el alemán Sebastian Vettel han decidido conjuntamente no extender el contrato que une a ambos más allá de su fecha de vencimiento, al final de la temporada 2020 de Fórmula 1.



"Mi relación con la Scuderia Ferrari terminará al final de 2020. Para obtener los mejores resultados posibles en este deporte, es vital que todas las partes trabajen en perfecta armonía. El equipo y yo nos hemos dado cuenta de que ya no existe un deseo común de permanecer juntos más allá del final de esta temporada y los asuntos financieros no han jugado ningún papel en esta decisión conjunta. No creo que sea la forma de tomar ciertas decisiones y nunca lo será", explica sobre su decisión Sebastian Vettel.



"Lo que ha sucedido en estos últimos meses nos ha llevado a muchos de nosotros a reflexionar sobre cuáles son nuestras prioridades reales en la vida. Uno necesita usar la imaginación y adoptar un nuevo enfoque cuando las situaciones cambian. Me tomaré el tiempo necesario para reflexionar sobre lo que realmente importa cuando se trata de mi futuro", reconoce Vettel.



"La Scuderia Ferrari ocupa un lugar especial en la Fórmula 1 y espero que obtenga todo el éxito que se merece, por eso quiero agradecer a toda la familia Ferrari y, sobre todo, a sus seguidores en todo el mundo el apoyo que me han brindado a lo largo de los años. Mi objetivo es terminar la temporada con Ferrari con la esperanza de compartir algunos buenos momentos, para añadir a todos los que hemos disfrutado hasta ahora", destaca el piloto alemán.



"Es una decisión conjunta y en la que ambas partes consideran que es lo mejor. No fue una decisión fácil de alcanzar, dado el valor de Sebastian como piloto y persona y no hubo una razón específica que condujera a esta decisión, salvo por el hecho de que ambos tomen caminos separados para alcanzar sus respectivos objetivos", señala Mattia Binotto, director gerente de Gestione Sportiva y director del equipo en una nota de prensa de Ferrari.



"Sebastian ya es parte de la historia de la Scuderia, con catorce grandes premios ganados, el tercer piloto más laureado del equipo y también el que más puntos ha acumulado con nosotros. En estos cinco años ha terminado tres veces entre los tres primeros del Campeonato de Pilotos, haciendo una contribución significativa a la presencia constante del equipo entre los tres primeros de la clasificación de Constructores", añade Binotto.



En nombre de Ferrari, quiero agradecer a Sebastian su profesionalidad y cualidades humanas durante estos cinco años, en los cuales compartimos tantos momentos geniales. Todavía no hemos logrado ganar un título mundial juntos, lo que sería el quinto para él, pero creemos que aún podemos sacar mucho provecho de esta inusual temporada 2020", finaliza Binotto.