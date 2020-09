Filtran imágenes de reunión entre James Rodríguez y Carlo Ancelotti

Usuarios en las redes sociales filtraron fotos de una reunión entre James Rodríguez, Carlos Ancelotti y Abdoulaye Doucouré en Liverpool a la espera de que se haga oficial la contratación de los jugadores por el Everton.

En las imágenes se aprecia al volante colombiano conversando con el DT italiano en el hotel Titanic, según usuarios.

James Rodriguez, Carlo Ancelotti & Abdoulaye Doucouré seen in Liverpool TONIGHT! #EFC #Transfers @ToffeeTVEFC pic.twitter.com/wG3PcOctAO

| Carlo and James Rodriguez pictured in the Titanic Hotel #EFC pic.twitter.com/5gsoA7iLhN