Final del ciclo: Zidane dejaría el banquillo del Real Madrid

Ziedine Zidane se ha comunicado en las últimas horas con sus dirigidos y con las directivas del Real Madrid, para informarles que renunció a su cargo como entrenador del primer equipo. La noticia se confirma después de todas las especulaciones que hubo en las últimas semanas, donde el equipo de ‘Zizou’; quedó eliminado en las semifinales de la Uefa Champions League y perdió la Liga ante su rival de la ciudad, el Atlético de Madrid.

El ganador de 3 Champions con los ‘Merengues’, según lo informó el Diario As, se comunicó con cada uno de los jugadores de la plantilla para agradecerles su compromiso y entrega futbolística y para anunciarles que ya no será más el DT del equipo 13 veces campeón de Europa. Dicha decisión, el francés la habría estado meditando desde hace varias semanas con el paso de los partidos y la no consecución de los objetivos. Pues, esta fue una temporada dura para el Madrid, ya que no cosechó ningún título.

A pesar de la partida de Zidane del banquillo, los planes y rumores de las contrataciones del Real Madrid para la próxima temporada se mantienen vigentes, tal y como es el caso de Kilyan Mbappé, la figura del Paris Saint Germain y la selección francesa. Además, se replantea recuperar varios jugadores cedidos para que el nuevo DT los aproveche.

Finalmente, entre los posibles candidatos a sustituir a Ziedine, están el mítico Raúl González que se viene desempeñando como entrenador del Castilla, equipo filial del Real Madrid, al igual que Allegri. Aunque, con la inesperada renuncia de Antonio Conte a la dirección técnica del Inter de Milán, luego de conquistar el Calcio de Italia; lo sitúan como posible candidato para la ‘casa blanca’. Mientras eso se define, Zidane se va con 11 títulos conquistados en sus dos pasos por el Real Madrid, entre los que destacan 3 UCL, dos Ligas, dos Supercopas Europeas y 2 Mundiales de clubes.