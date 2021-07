Freddy Guarín reaparece y confirma su salida de Millonarios

Luego de varias semanas de incertidumbre acerca de su futuro futbolístico, Freddy Guarín mediante un ‘live’ a través de sus redes sociales, habló acerca de su presente deportivo en donde confirmó la decisión de haber dado por terminado su contrato por Millonarios.

El ex jugador del Inter de Milán, Porto y ahora de Millonarios, entre otros clubes, se encuentra disfrutando de unas vacaciones y desde las playas de Cartagena fue donde anunció esta decisión señalando que el club no tiene nada que ver de la rescisión de su contrato y que continuará apoyando al equipo desde afuera como hincha.

La última vez que el futbolista disputó un partido con el equipo ‘albiazul’ fue el pasado 25 de marzo, luego, el primero de abril se dio a conocer un escándalo familiar que implicó al jugador, por lo que pidió a Millonarios una licencia para ausentarse por motivos familiares, desde ese entonces no volvió a jugar.

“Soy hincha a morir, me vi los partidos, acompañé a la banda. En su momento voy a contar situaciones que me llevaron a terminar el contrato con Millonarios, son personales, Millos no tiene nada que ver. Desde afuera voy a hacerle fuerza a mi equipo”, afirmó.

