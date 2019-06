Jamás esperé que mi carrera terminara así, las duras respuestas de Pantano tras su retiro

“Jamás esperé que mi carrera terminara así”. El pasado 15 de abril, la Unión Ciclística Internacional dio a conocer la noticia en la que afirmaba que el corredor colombiano, de 30 años, había dado positivo en una prueba de doping tras una evaluación médica de laboratorio. La acusación tomó por sorpresa a todos los seguidores del ciclismo, pues no se esperaba que una de las figuras más representativas del deporte nacional estuviera salpicado en este escándalo.

El ciclista colombiano, mediante una entrevista con el periodista Jairo Enrique Rodríguez, se declaró libre de cualquier culpabilidad, para el corredor, esta situación se ha convertido en una de las pruebas más “difíciles” que ha tenido que enfrentar. “Es el momento más duro de mi carrera. Soy una persona inocente”. El joven, que ha corrido las competencias más importantes del ciclismo, señaló, que después de hacer un duelo por la situación que debió enfrentar, decidió ponerle la cara a sus seguidores, “pues ellos merecen saber la verdad”.

“Ha sido un año muy difícil para mí, mi salud ha estado muy golpeada. Como muchos saben, este año he tenido que vivir muchas cosas, me descubrieron otros dos virus”. Y aunque “algunos me digan que de pronto fue la droga que me dieron para combatir los virus, (…), pero no, eso es una mentira porqué al final la eritropoyetina es inyectada, entonces no sé cómo entró a mi cuerpo. “¿Siempre me preguntaré por qué a mí?”, aseguró el corredor del Tour de Francia en 2016.

“No sé cómo esa droga entró a mi cuerpo”, resaltó Pantano mientras que reflexionaba sobre las inconsistencias que, según él existen en su caso: "hay muchas cosas que no me cuadran, salí positivo el 26 de febrero, el 10 de marzo me hicieron control, el 21 también y en ninguno doy positivo". Razón por la cual, el corredor de 30 años decidió no seguir luchando contra la UCI “porque cuesta mucho, y no pienso gastar el patrimonio económico de mi familia para que dentro de tres años me digan que yo tenía la razón”.

El ciclista caleño le agradeció a sus seguidores y aseguró que se quedará con los buenos recuerdos y con el apoyo que siempre le han dado. “Les digo a mis seguidores que les pido disculpas por este mal entendido que pasó, más no les pido perdón, porque yo no he hecho nada, soy una persona inocente. Gracias por el apoyo”.