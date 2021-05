James "estaba en camino de estar en forma para la Copa América": Everton

Una de las polémicas más sonadas en la Selección Colombia fue la desconvocatoria del mediocampista James Rodríguez de la Tricolor a pocos días del inicio de la Copa América y de los partidos ante Perú y Argentina por Eliminatorias Sudamericanas.

Ante esto, el director de Medicina del Everton, Danny Donachie, aseguró que el colombiano iba en por buen camino para estar “completamente en forma” para la Copa América, sin hacer referencia a los partidos de Eliminatorias.

"Nuestro director de Medicina, Danny Donachie, dice que James Rodríguez estaba en camino de estar completamente en forma para el inicio de la campaña de la Copa América de Colombia", comunicaron.

🇨🇴 | Our Director of Medical Danny Donachie says James Rodriguez was on course to be fully fit for the start of Colombia’s Copa America campaign.#EFC