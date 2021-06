James estaba para jugar: médico personal del jugador colombiano

Luego de la polémica generada por la no convocatoria de James Rodríguez a la selección debido a su estado físico, donde han existido diversas versiones respecto a ello por parte del Everton, de la selección Colombia y del mismo jugador, ahora se le suma la de su entrenador personal.

Se trata de la declaración de su médico personal Luis Javier Fernández, especialista en rehabilitación deportiva, quién en los últimos tres meses ha tratado la lesión que afecta al James.

"Con James nos contactamos hace tres meses y empezamos a hacerlo virtual (rehabilitación de la lesión). Él hacía un esfuerzo grande, entrenaba con Everton, hacía sus juegos, sus viajes y además sacaba de su descanso el rato para hacer sus sesiones de rehabilitación de una manera disciplinada, continua, permanente. Virtualmente, llevábamos tres meses, pero, presencialmente, llevábamos un par de semanas hasta que esta semana ocurrió todo esto", mencionó el especialista en una entrevista para ESPN.

También agregó que después de estas terapias el jugador estaba para jugar con un riesgo bajo de volverse a lesionar.

“No hubo nuevas lesiones musculares... Por eso, yo daba fe y total seguridad que James estaba para jugar con una disminución de riesgo grande de volverse a lesionar porque el trabajo que hemos hecho en la zona de cadera, pelvis, espalda, en la forma que él estabiliza para apoyar, es positiva”.

Respecto a la información que el médico dio a la Federación, señaló que fue desvirtuada y además dijo que no trabaja para esta institución.

“Me parece que desvirtuaron la información que les di, simplemente dijeron 'vamos a hacer una evaluación, tú sigue trabajando con él, vamos a hacer unas evaluaciones'. Yo no pertenezco a la Federación. Yo no tengo acceso a la información de los deportistas de la Federación ni mucho menos a los laboratorios", aseguró.

Por ultimo destacó que James no se ha sometido a ninguna resonancia magnética, la cual es importante para conocer el estado real del jugador.

“A James no se le hizo una resonancia para determinar cómo estaba su sistema muscular, sus sóleos, no le hicieron una resonancia, no le hicieron un examen clínico que es, más o menos, lo más determinante en estos momentos. Las pruebas no son concluyentes para determinar, primero, que tiene una lesión, y segundo, que puede o no puede jugar", dijo.

