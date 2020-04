Juan Carlos Osorio no lo hizo bien: Luis “El pájaro” Hernández

En diálogo con Deportes W, Luis “El pájaro” Hernández comentó que en la actualidad maneja empresas que tienen relación con el fútbol y otras que por el contrario, son ajenas a este deporte. “Yo me retiré del fútbol y dije ‘no quiero saber de fútbol, no quiero depender del fútbol’ pero el fútbol no me ha dejado y es por el cariño que me tiene la gente (…) entonces nos mantenemos activos” añadió.

Por otro lado afirmó que es un retroceso para el fútbol mexicano no seguir participando en la Copa América y en la Copa Libertadores, “la Copa América es una gran vitrina, gracias a la Copa América yo pude salir al extranjero (…) fue algo muy acertado y desafortunadamente nuestros directivos no comparten esa ídea”. Así mismo, comentó que en caso de que México compitiera en la Conmebol cree que estaría dentro de los primeros cuatro lugares para poder clasificar a campeonatos del mundo.

Al hablar de su carrera como futbolista, mencionó que todos los goles que anotó los celebró de manera muy eufórica, sin embargo el que le anotó a Holanda en el mundial de 1998, fue muy importante para él y para todo el pueblo mexicano. Así mismo, al referirse a la Selección de su país en la categoría de mayores, dijo que “nos faltan muchos argumentos que los tenemos y que están guardados: nos hace falta hambre futbolística, nos hace falta la experiencia, el ser ‘marrulleros’” y que de tener un buen técnico con convencimiento puede llevar a la ‘tricolor’ a un mejor término.

Recordó su paso por la Copa América de 1997 que se disputó en Bolivia y que ganó Brasil “quedé campeón goleador con seis goles, por arriba de Ronaldo y Romario (…) fui el mejor jugador de este torneo, metí el gol 2000, quedamos en tercer lugar. Yo creo que ahí el mundo internacional me conoció, un recuerdo maravilloso”.

Por otro lado, se refirió a los jugadores colombianos que se juegan en la liga de su país “el jugador colombiano se caracteriza por entregarse, por ser alegre. Pabón está en Monterrey y es un ídolo; es más, yo tuve la fortuna de estar con un colombiano en América, Franky Oviedo, es uno de los grandes jugadores que he tenido como compañero y ahora lo tengo como amigo”.

“Los jugadores colombianos son muy bien vistos y aportan mucha calidad al fútbol mexicano”.

Habló de su paso por Boca Juniors y comentó que a pesar de no tener mucha oportunidad de jugar, fue una experiencia muy agradable. Optó por dejar el club Xeneize para poder tener ritmo de juego ya que “no puedes estar en un gran equipo si siempre estás en la banca”.

Comentó que es lamentable la posible desaparición de la segunda división en México, no lo considera una buena decisión ya que mucha gente va a resultar perjudicada y espera que la medida se pueda replantear.

Al preguntarle por su mundial favorito, el que recuerda con más cariño mencionó que “recuerdo desde el mundial de Argentina 78 (…) pero me quedo con mi mundial, el del 98. En un país futbolero dentro de Europa, me fue muy bien a mí, el haber hecho historia, haber dejado un precedente para México y para el mundo”.

Mencionó que las camisetas que cambió las guarda por ser una señal de respeto “al principio cuando empezaba mi carrera de futbolista me peleaba con todos, fui un jugador muy alegre pero muy explosivo, me peleaba con todos los defensas, y esos defensas me los topaba al siguiente año. Cuando veía que después se me acercaban y me decían que al final del partido les cambiara la camisa quiere decir que me ganaba su respeto”. Así mismo comentó que aprecia todas las camisetas que tiene.

Al referirse a la labor de Juan Carlos Osorio como estratega de la Selección de México, mencionó que “no hizo las cosas bien, no repitió una alineación, muchos cambios, mucha rotación y realmente Osorio no fue muy bien visto dentro de la Selección Mexicana”; al mismo tiempo que comentó su deseo de que las cosas marchen mejor con el Tata Martino.

Para finalizar, comentó que la lección que el dejó el futbol y que se puede aplicar al momento que vive el mundo es “la fuerza, las ganas de sobresalir no solo por ti sino por tu familia, dar el ejemplo, dar la oportunidad de los cambios positivos antes la adversidad. Tienes que seguir más fuerte, ante todas las cosas no tienes que desvanecer, tenemos que estar unidos y pensar que esto va a pasar”.