Juventus se disculpó por trino considerado como racista contra los asiáticos

A través de redes sociales, la Juventus de Turín pidió “disculpas” luego de recibir cientos de críticas por un trino que fue considerado por muchas personas como racista contra las personas asiáticas.

En la publicación, que posteriormente fue eliminada por el club, se aprecia a una jugadora del equipo femenino sonriente, con un sombrero asiático, pero haciendo el gesto de los ojos rasgados con las manos en su cara.

La imagen generó indignación en redes sociales, por lo que el club determinó que lo mejor era retirar la publicación y pedir excusas públicas por la desafortunada imagen.

Cecilia Salvai thought it'd be funny to strike this pose and Juventus thought it'd be cool to tweet it out and effectively demoralize a whole community pic.twitter.com/mknJrPcRHc