Kylian Mbappé: “Dije que quería irme y lo dije pronto”

Kylian Mbappé, delantero francés de 22 años, aseguró que pidió al Paris Saint-Germain que lo dejaran abandonar el club en julio pasado para que pudieran ingresar una indemnización por su traspaso y hacer así un favor a un club que le ha "aportado mucho".



"Pedí marcharme porque en el momento no quería renovar, quería que el club tuviera una indemnización de traspaso para tener a un sustituto de calidad", señala el jugador en una entrevista con la radio RMC Sport, difundida en parte este lunes.



En la entrevista, que le hizo el ex jugador Jérôme Rothen tras la victoria de su equipo en Liga de Campeones contra el Manchester City el pasado día 28 y que será difundida de forma íntegra este martes, Mbappé niega que esperara a la última semana del cierre del mercado de fichajes para anunciar su deseo de salir del club.



"Dije que quería irme y lo dije bastante pronto. A mí, personalmente, no me gustó demasiado que dijeran 'viene la última semana de agosto', porque pareces un ladrón. Dije a finales de julio que quería irme", asegura el delantero.



Asimismo, Mbappé asegura que quería salir en buenos términos del PSG y que tanto él como el club tuvieran un beneficio.



"Quería que todo el mundo saliera beneficiado, que acabáramos dándonos la mano, que encontráramos un buen acuerdo y yo lo respeté. Les dije: 'si no quieres que me vaya, me quedo'", agrega.



Según los extractos difundidos por la web de la radio, el jugador niega algunas informaciones que se han publicado sobre sus contactos con la dirección del PSG y su mala relación con el director deportivo, Leonardo.



El jugador, cuyo contrato acaba al final de la presente temporada, lo que le permite firmar con otro club a partir de enero próximo, estuvo a punto de marcharse al Real Madrid el pasado verano.



El Madrid puso sobre la mesa una oferta de 180 millones de euros, similar a lo que el PSG pagó por Mbappé en 2017 al Mónaco, pero los propietarios cataríes del club francés la rechazaron.