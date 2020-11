¡La dejaron plantada! Dirigentes de Boyacá Chicó no se presentaron para pagar la deuda

Parecía que la polémica en Boyacá Chicó había terminado, pero hasta ahora comienza. Diana Rojas, de la empresa Quality Sport, confirmó que los representantes del equipo de Tunja no cumplieron la cita pactada para este martes 17 de noviembre, por lo que aún sigue la deuda.

La semana pasada, el conjunto ajedrezado debía viajar a Barranquilla para el último partido de la Liga de Colombia frente a Junior. Previo al destino, Diana Rojas no dejó desplazar al bus del equipo por una deuda, según ella, con la empresa Quality Sport por los uniformes. Denunció cerca de 30 millones de pesos colombianos que le debe el club de Tunja.

Como solución, desde Chicó pactaron una reunión con representantes para este martes 17 de noviembre y allí se buscaría pagar esta deuda. Sin embargo, la mujer confirmó en '7NNoticias' que nadie asistió.

"Como lo pensábamos, no se presentaron. El señor Ricardo Hoyos (presidente) no se presentó al acuerdo que habíamos quedado, que él venía a las 10 de la mañana. No cumplió la cita. Pero sí se manifestó por vía telefónica diciendo que hoy (miércoles 18 de noviembre) se iba a reunir con los contadores para el pago. Esperemos que esto no sea una excusa más para seguir dilatando los pagos. Él tuvo el fin de semana para solucionar esto... Yo solo espero que no me sigan faltando al respeto, nosotros adquirimos un compromiso", dijo Rojas, en nombre de la empresa.

Por otro lado, días atrás confirmaron desde Boyacá Chicó con un comunicado que iban a denunciar a la empresa, argumentando que las prendas estaban mal confeccionadas. Rojas, reaccionó casi entre lágrimas: "Estaba mal confeccionada solo hasta el final del campeonato, no en febrero cuando se las entregué... El comunicado lo debieron sacar en febrero, no ahorita cuando ya usaron todas mis prendas. Él tiene derecho a denunciar, yo a defenderme. Como mujer, empresaria y madre cabeza de hogar tengo que hacer valer mis derechos. No es justo porque dañan el nombre de mi empresa y la imagen de nuestro departamento, el trabajo no es solo mío, sino de Boyacá".