La Fifa transmitirá de forma gratuita los mejores partidos de los últimos mundiales

Ante la cancelación de la mayoría de ligas de fútbol del mundo y el aislamiento preventivo de millones de personas en todo el planeta, durante las próximas seis semanas la Fifa transmitirá de forma gratuita partidos de elección de los usuarios.

La iniciativa #WorldCupAtHome busca revivir la emoción de los partidos a través de distintas herramientas en las redes sociales que permitan a los usuarios interactuar entre ellos.

El acceso será totalmente gratuito y se podrá hacer desde el canal de Youtube de la Fifa o su página oficial. A diario se actualizará la información de horarios en la página de Twitter de la institución y ahí mismo se preguntará cuál será el próximo partido a transmitir.

#WorldCupAtHome: The first game



⏰15:00 CET

📅 Saturday 21 March 2020

📍 FIFATV on YouTube



Join us as we take you back to a #WorldCup stunner in Salvador: 🇪🇸Spain v Netherlands🇳🇱



👇 Subscribe for updates 👇https://t.co/QI4QPwYuJI