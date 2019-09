La fuerte sanción que deberá pagar Yerry Mina por comercial de apuestas

A través de un comunicado, la Federación Inglesa (FA) dio a conocer que el defensor del Everton, Yerry Mina, deberá pagar una multa de 10.000 libras, que corresponde a cerca de 11.200 euros, esto, después de reconocer una conducta irregular en relación a las apuestas.

La FA aseguró que la sanción al jugador colombiano corresponde a su participación "en un anuncio de fomento de las apuestas, algo que tiene prohibido". En la pasada Copa Amércia, Mina apareció en un comercial de una casa de apuesta.

Le puede interesar: Nunca he pensado en qué estaría haciendo si no me dedicara al tenis: María Camila Osorio

El dinero que el colombiano recibió por la campaña deberá ser donado a obras benéficas a través de la propia fundación del exjugador de Santa Fe.

Otros jugadores sancionados:

La FA es muy estricta con lo relacionada a las apuestas para evitar posibles amaños de los partidos.

Daniel Sturridge fue sancionado con 75.000 libras (unos 84.000 euros) y con seis semanas de suspensión tras ser declarado culpable de incumplir el reglamento sobre apuestas.

Jordan Stevens fue suspendido por seis semanas de toda actividad relacionada con el fútbol, incluidos los entrenamientos, y con una multa de 1.200 libras (1.440 euros) por realizar 59 apuestas en partidos de fútbol entre agosto de 2018 y mayo de 2019, cinco de ellos con su propio equipo implicado.