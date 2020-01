La historia de Mara Gómez, la jugadora trans que podría hacer historia en el fútbol

El fútbol femenino no se veía mucho en el barrio donde creció Mara Gómez. Durante su adolescencia, Mara estaba pasando por el proceso de cambio de identidad y personalidad. Atravesaba por el momento en que decidió convertirse en mujer.

El camino no fue fácil, nunca lo es. Por eso, según cuenta Mara, “en un momento pensé que la vida no tenía sentido y que yo no estaba preparada para seguir viviendo”. Pero el fútbol llegó para salvarla.

Un día, sus amigas la invitaron a jugar fútbol. Mara, por diversión, aceptó. “Aunque en ese entonces era mala, descubrí que me hacía bien y se me terminó haciendo un vicio”, recuerda.

Mara Gómez, a sus 22 años, juega la pretemporada en el Club Femenino Villa San Carlos, equipo de la Primera A del torneo de la AFA.

Por ahora, Mara espera el fichaje formal, el cual podría ser entre el 15 y 20 de marzo. Después de recibir los papeles, AFA responderá si la futbolista puede jugar en la liga femenina argentina.

