Lampard es confirmado como nuevo entrenador del Chelsea

El Chelsea ha anunciado esta mañana a través de un comunicado la contratación de su exjugador Frank Lampard como nuevo entrenador de la primera plantilla de los 'bules'.



Lampard, nacido el 20 de junio de 1978 en Romford en Essex y que la pasada campaña dirigió al Derby County, ha firmado un contrato de tres años.



"Estoy inmensamente orgulloso por volver al Chelsea como entrenador. Todo el mundo sabe mi cariño por este club y la historia que hemos tenido. Estoy aquí para trabajar duro y tratar de lograr éxitos, por lo que no puedo esperar para empezar", dijo.



Para Marina Granovskaia, directora del Chelsea, "Frank posee un gran conocimiento del club y la pasada temporada demostró que es uno de los entrenadores jóvenes con más talento".

"Después de trece años con nosotros como jugador, etapa en la que se convirtió en una leyenda y en el goleador récord, creemos que es el momento idóneo para su vuelta y estamos encantados de que así sea. Haremos todo lo posible para que tenga todo el apoyo necesario para que alcance el éxito", apuntó Granovskaia.



