Las críticas de jugador del Cúcuta que ponen en el ojo del huracán al equipo

Luego del partido del Cúcuta contra el Tolima, 'Alcatraz' García, quien es uno de los jugadores con más experiencia en el equipo, se despachó contra las directivas y reveló algunos problemas que hay al interior.

Todo comenzó cuando dijo que para el próximo encuentro solo habría 15 jugadores disponibles. "Es un trabajo lleno de dificultades, sigo sin entender por qué el el Cúcuta Deportivo no juega en su casa por problemas entre los directivos y los entes de la ciudad, es algo que se tiene que analizar y aclarar, no es posible que todos los partidos los esté jugando en condición de visitante, sometiéndose a desgastes y viajes".

Apoyo total a @alcatraz2720 !! A muerte con nuestros guerreros!! pic.twitter.com/xRq4gKaXeC — Los MotilonesTV (@losmotilonestv) October 12, 2020

Agregó: "si me cuesta la salida del club lo asumo con toda la altura, porque he dejado todo, porque me he entregado el máximo, lejos de mi familia y seres queridos, pero con amor a la profesión, si esto me va a costar la salida me voy con la cabeza arriba y orgulloso de mis compañeros".

Sumado a lo anterior, la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales denunció que se hay pagos pendientes a los jugadores.