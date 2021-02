“Le falta para llamarlo crack”: explosivas declaraciones de Freddy Rincón contra James

En diálogo con el medio peruano ‘Pulso Sports’, el exfutbolista de la Selección Colombia Freddy Rincón arremetió contra el mediocampista James Rodríguez, aunque que reconoció que es “un buen jugador”.

Rincón, quien fue figura con la Tricolor en la década de los 90, aseguró que al jugador del Everton le falta “sacrificio” para entrar en la élite.

“A mí James me parece un buen jugador, pero le falta más sacrificio y una serie de cosas para llamarlo crack (…). La gente tiene sus conceptos, el mío es ese”, dijo.

De igual forma, el oriundo de Buenaventura resaltó que no es amigo de Rodríguez y no le interesa serlo, pues no tiene nada que hablar con él. Además, se refirió al ego del 10 de la Selección Colombia.

“Yo no tengo nada que conversar con él, no lo conozco ni soy amigo suyo. Él tiene su concepto, le hicieron una pregunta cuando llamó a un influenciador, que me parece medio sin pies y cabeza, pero cada uno hace con su vida lo que quiere”, aseguró.

“La pregunta de cuál era el mejor jugador de Colombia en la historia, respondió que él. Yo el ego de cada uno lo respeto y no tengo nada que decir, si se cree el mejor futbolista de todos los tiempos se le respeta”, añadió.

Finalmente, explicó de dónde viene su molestia y la polémica con James: “le preguntaron sobre cuáles eran los mejores jugadores de Colombia. Le preguntaron por Freddy Rincón y dijo ‘estaba por debajo’”.

“Me preguntaron y dije que James no sabe dónde estaba parado y se formó la polémica porque aquí (Colombia) se volvió intocable”, agregó.

Vea el fragmento sobre James Rodríguez a partir del minuto 18:00.