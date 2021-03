Mercedes presenta W12, el monoplaza con el que Hamilton buscará el octavo título

La escudería Mercedes presentó este martes el W12, el monoplaza con el que Lewis Hamilton buscará en 2021 su octavo título de campeón del mundo.

Mercedes, amplia dominadora del campeonato de constructores, con los últimos siete títulos en su poder, ha trabajado sobre la misma base del coche del año anterior, pero introduciendo "considerables cambios" en la aerodinámica, la suspensión, el sistema de refrigerado y el motor.

El coche seguirá mostrando el color negro del año pasado, para destacar el "compromiso del equipo en luchar por la diversidad y la inclusión en el deporte".

