Messi, Agüero y Di María, ahora o nunca para 'los tres fantásticos'

La obligada renovación en Argentina luego de la frustración en el Mundial Rusia-2018 le concedió una vida más a Sergio Agüero y Ángel Di María en la Copa América 2019. Con Messi nuevamente en la cresta de la ola, 'los tres fantásticos' saben que en Brasil es ahora o nunca.

El Mundial negro de la Albiceleste le cerró la puerta a varios históricos argentinos y a algunas promesas que se veían en ascenso.

Ya no se hablará más de Mascherano, Rojo, Biglia o Banega, ni por ahora de Cristian Pavón, quien con 23 años se veía como una de las caras de la renovación, pero Rusia también le pasó factura al veloz atacante de Boca Juniors.

La llegada de Lionel Scaloni al banquillo, un técnico de 41 años carente por completo de experiencia, ni siquiera en clubes, supuso un cambio total. Relevo generacional, juego, pensamiento. Todo cambió en la Albiceleste.

Pero la poda no alcanzó ni a Agüero ni a Di María, resistidos por la afición tras la debacle en Rusia, y las finales perdidas de las Copas América de Chile-2015 y Centenario-2016 en Estados Unidos, incluso la del Mundial de Brasil-2014.

¿Qué los salvó? Sus recientes temporadas en Europa con el Manchester City y el París Saint-Germain, y los gestos que enviaron a Scaloni para intentarlo nuevamente con la selección.

- Así convencieron -

El 'Kun' ganó todo con los Citizens: Premier League, Community Shield y FA Cup. Y con 21 goles quedó segundo en la tabla de artilleros de la Premier, a uno del ganador Mohamed Salah.

En los tres torneos y en la Champions League totalizó 32 goles en 46 partidos disputados. El único argentino que lo superó fue Messi, con 48 gritos en igual número de encuentros.

"A nadie le gusta ser segundo. Creo que nos quedamos con la experiencia. Pero vamos a intentar hacerlo mejor e intentaremos no quedar segundos", prometió Agüero en referencia a las finales perdidas.

Di María apenas gritó campeón con el PSG en el torneo de primera división, pero entre ese y las copas nacionales francesas, y la desilusión en la Champions, donde cayó en los octavos de final, el 'Fideo' marcó 19 goles en 45 partidos, una buena producción a pesar de las lesiones que lo aquejaron tras el Mundial.

"Trabajé muy duro para estar y ahora voy a hacer todo lo posible para que no vuelvan a pasar (las lesiones). Lamentablemente me perdí partidos importantes, porque quería estar siempre. Me hubiera dolido mucho no estar en esta Copa América", dijo el rosarino.

- Las ganas de Messi -

Messi ha vuelto a ser en la reciente temporada el Messi imparable de otros años. Con 31 años, la 'Pulga' destrozó récords en la liga española y se puso en primera fila para ganar por sexta ocasión el Balón de Oro.

Todo esto a pesar del desastroso final de temporada del Barcelona en la Champions y en la final de la Copa del Rey.

En el país de Maradona muchos llegaron a pensar que el del 30 de junio de 2018, cuando Francia echó a la Albiceleste del Mundial, había sido el último partido de Messi, al que buena parte de sus compatriotas no le perdona que no pueda parecerse con Argentina al intratable con el Barça.

El astro aseguró que Argentina encarará "con la ambición de siempre" la Copa América a pesar del proceso de renovación en el plantel.

"Argentina hace mucho tiempo que no la gana y todos queremos volver a festejar, nosotros y la gente queremos un título", remarcó Messi.

"Es un grupo difícil -el B-, Colombia siempre nos costó, Paraguay también y Catar viene de ser campeón de Asia. Es un grupo complicado", evaluó el '10'.