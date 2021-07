Mi cuerpo es una bomba de tiempo, debo pensar en mí: Mariana Pajón

Después de haber superado una grave lesión y de sus dos anteriores oros olímpicos en Río 2016 y en Londres 2012, la ciclista colombiana Mariana Pajón aseguró en diálogo con W Radio que se siente muy feliz por su podio y que esta medalla de plata "vale más que las dos de oro anteriores".

Cabe recordar que Pajón, de 29 años y nacida en Medellín, quedó en segundo lugar en la final de BMX en los Juegos Olímpicos de Tokio al terminar la final disputada en el Parque de Deportes Urbanos de Ariake por una diferencia inferior a una décima de segundo por detrás de la ganadora, la británica Bethany Shriever.

"Sigo siendo la misma niña soñadora, que se esfuerza incluso más, que aprende, se equivoca, se seca las lágrimas y sigue soñando. Profesionalmente hay más madurez deportiva y más experiencia, que fue lo que me ayudó a ganar esta medalla", señaló la deportista, quien en 2018 sufrió una rotura de ligamentos en la rodilla izquierda.

Así mismo, la deportista, quien se convirtió en la primera mujer que ha sido campeona en tres continentes distintos, asegura que el hecho de haber clasificado a los Juegos Olímpicos para ella ya era una ganancia enorme. También se refirió a las dificultades que ha atravesado en su disciplina:

"Antes de los Juegos, no pasé a una final en una Copa Mundo en Italia y así fueron muchas carreras. Me faltaba confianza en mí y la lesión en la rodilla me ha afectado la potencia y la velocidad en las piernas. No era la misma, pero el corazón sí y la cabeza era bien puesta y sabía que podía ganar con inteligencia y estrategia", sostuvo Pajón.

Acerca del futuro, la deportista aseguró que su vida no se define por ciclos olímpicos: "Lo dejo fluir y mi cuerpo es una bomba de tiempo. Primero debo pensar en mí, en recuperarme y ver bien con los médicos cómo estoy porque tengo un futuro por delante y una familia que quiero tener".

Finalmente, aseguró que detrás de ella viene una camada de jóvenes talentosos que necesitan apoyo para que puedan llegar a ganar.