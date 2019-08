Mi sueño era ganar el Tour de Francia y lo logré: Egan Bernal

Desde la entrada a Zipaquirá se veía llegar caravanas de ciclistas que se congregaban desde municipios cercanos para ver y rendirle un homenaje al primer campeón colombiano del Tour de Francia.

Egan Bernal llegó con su bicicleta amarilla Pinarello, subió al escenario y entregó la maillot que lo representó como ganador del Tour de Francia al presidente de Fedeciclismo Jorge Ovidio González, por su parte, Fabio Rodríguez, quien fue su primer profesor que lo incursionó en este deporte, se quedó con la camiseta Blanca de campeón de los jóvenes.



Foto: Getty.

En el homenaje de Egan Bernal, único latino en haber ganado la competencia más importante de ciclismo, se encontraban las leyendas del ciclismo colombiano: Cochise Rodríguez, Patrocinio Jiménez; Fabio Parra, Lucho Herrera, Rafael Niño, Oliviero Cardenas y ‘El Zipa’ Efraín Forero.

Pablo Mazuera, la persona que lo llevó al ciclismo profesional, fue el encargado de presentarlo y darle la bienvenida a la tarima que estaba adornada por un “Bienvenido Egan Bernal. Orgullo Zipaquireño”.



Foto: Getty.

En la rueda de prensa que se dio al aire libre, el ciclista de Ineos le aseguró a La W que sin su equipo no hubiera logrado este triunfo, “sé que el equipo me ayudó mucho. Ya saben lo que significa ganar. Tiene experiencia. Yo tengo solo 22 años. No sé si lo hubiera logrado con otro equipo. Yo le debo mucho a Ineos y toda Colombia debe estar agradecida con ellos, porque ellos también trajeron este título aquí”.