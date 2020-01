Nairo Quintana ya está listo para empezar temporada con el Arkea Samsic

Nairo Quintana recibió el año nuevo estrenando: estrena equipo de ciclismo y, desde luego, camiseta. El boyacense de las piernas de acero publicó en sus redes sociales oficiales imágenes suyas vistiendo los nuevos colores del Arkea Samsic, escuadra a que llegó después de haber finalizado su paso por el Movistar Team.



Nairo, en declaraciones anteriores, había anticipado cómo será su nueva etapa, en cuanto a competencias deportivas.



“Tendremos un calendario con las carreras que necesitamos, de máximo nivel, y el Tour. Iniciaremos calendario en el Nacional de Ruta y luego vamos al calendario francés. Poco a poco iremos trabajando hasta llegar al Tour”.



Hace poco menos de dos semanas, el Movistar Team homenajeó al colombiano.



La ceremonia tuvo la presencia de Alfonso Gómez, presidente de Movistar Hispanoamérica, así como de Paola Hernández, esposa de Quintana, y varios trabajadores con los que compartió en ese tiempo.



“Me han ayudado a ser quien soy. Hemos tenido muchos recuerdos, recuerdos muy bonitos, no solo para Movistar sino para el ciclismo colombiano. Me siento muy contento y orgulloso por haber puesto un granito de arena en esto”, aseguró Nairo después de que se proyectara un emotivo video de su trayectoria en el Movistar Team.



Además, comentó el boyacense que a pesar de que no continuará en el equipo UCI World Tour, sí mantendrá la relación comercial con la marca en el país trabajando para su Fundación y en el Gran Fondo.