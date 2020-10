“Neymar es un payaso”: jugador de Perú tras polémico partido contra Brasil

El defensor de la selección peruana Carlos Zambrano habló en el programa ‘La Banda del Chino’ sobre Neymar JR y sus constantes caídas en el partido en el que enfrentaron a Brasil por Eliminatorias hacia Catar 2022.

“Neymar es un gran jugador, de los mejores del mundo, pero para mí es un payaso. Con todo respeto, él es consiente de todo lo que hizo en el campo”, mencionó.

“Se tiró 4 o 5 veces para ver si le pitaban un penal. Al final logró su objetivo porque le cobraron dos penas máximas que no lo eran”, añadió.

Por otro lado, Zambrano fue crítico con el polémico arbitraje del árbitro chileno Julio Bascuñán, pues, según él, quiso quedar bien con Brasil y les pitaba todo lo que querían.

“Habría sido lindo ganarles si no hubiera sido por los errores del árbitro: nos callaba totalmente, nos condicionaba para que no habláramos o nos sacaba una tarjeta, en cambio a los brasileños no les decía nada”, dijo.

“Todos los llamados de atención eran para nosotros y eso cada vez nos causaba más impotencia”, agregó.

Finalmente, aseguró que la derrota ante Brasil los afectó en gran medida, pero esperan mejorar para la jornada Conmebol de noviembre.

“Creo que nos quedamos con el sinsabor de no haber logrado ni un punto”, indicó.