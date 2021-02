“No me esperaba el llamado”: Duván Vergara explicó por qué no lo convocó Reinaldo Rueda

El atacante del América de Cali Duván Vergara atendió a los medios de comunicación previo al partido de este miércoles 3 de febrero ante el Atlético Bucaramanga.

En la rueda de prensa fue preguntado por su estado anímico luego de que el entrenador de la Selección Colombia, Reinaldo Rueda, no lo convocara para el primer microciclo en Barranquilla, pero sí a sus compañeros Santiago Moreno, Rafael Carrascal, Cristian Arrieta, Luis Sánchez y Pablo Ortiz.

“No sé por qué no me llamaron, igual no he jugado, vengo sin ritmo desde que jugamos el último partido”, comentó.

“La verdad no me esperaba el llamado porque no he jugado. A la Selección llevan a los que están bien y jugando, aportándole algo al club. Siempre estoy alegre y soy de los que piensa que el tiempo de Dios es perfecto”, añadió.

Además, elogió a su compañero Santiago Moreno por el buen momento que está viviendo y espera volver a la titularidad ante el equipo ‘leopardo’.